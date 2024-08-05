Противник подтягивает свежие штурмовые отряды, ситуация на одном из направлений очень сложная и тяжелая.

Российские оккупационные войска продолжают продвигаться. Согласно обновленным данным на онлайн картах Deep State, враг продвинулся в Северном, Железном, Желанном, Сергеевке, Ивановке, возле и Желанного.

Также сообщается, что Силы Обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2. Официально в Генштабе пока не комментировали эту информацию.

Аналитики Deep State также констатовали, что продолжаются штурмовые действия севернее Желанного. Кроме того, враг имеет тактический успех восточнее села и предпринимает попытку обойти его.

"Данный маневр ставит под угрозу группировку Сил Обороны на восточном берегу реки Волча", - предупредили аналитики.

Кроме того, сообщалось, что враг уже находится в окрестностях Сергеевки, также штурмуют Ивановку и с юга хотят обойти Лисичное.

Подчеркивалось, что Силы Обороны усиливают данный участок, но у врага превосходство в живой силе. Кроме того, россияне подтянули свежие штурмовые отряды из Очеретино.

«Очеретино — это главный хаб врага и его потеря в апреле этого года еще не раз вылезет боком», - подчеркнули аналитики.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников на фоне продвижения врага на Покровском направлении прогнозирует, что близится начало боев за Новоградовку.

«Враг бросает кучу новых подразделений и свежих резервов. Перспектива начала боев за Новогродовку все ближе. Не исключаю, что это может произойти гораздо быстрее, чем можно подумать», – предположил Мирошников.

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