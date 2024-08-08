После организации волны с более сотни беспилотников, можно говорить о том, что стратегия на нашей стороне.

У нас есть задача, чтобы мы держали в Волчанске бригады, которые были туда переброшены, поэтому глобальной стратегической задачи на движения там нет. Задача стоит на осуществлении беспокоящего огня или каких-либо действий, не более того.

«Украина уже получила преимущество в стратегической войне дальнего удара беспилотников. После организации волны с более сотни беспилотников, можно говорить о том, что стратегия на нашей стороне. Производство наше и наших партнеров тоже развивается, но возникает проблема после визита Кулебы в Китай» - заметил эксперт.

Как известно, командование России не отказалось от задачи захвата Волчанска, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления вглубь украинской территории в направлении Купянска. Этот план, вероятно, был у российского командования изначально. Войска концентрируются в Волчанске, чтобы возобновить более активные наступательные действия в этом районе.

Также он поделился, спуск на воду корвета для Украины "Гетман Иван Выговский" – это начало строительства нового флота. Нам не нужен большой флот в Черном море. Черное море должно стать демилитаризованной зоной. Там не так много стран, и можно договориться об отсутствии военных кораблей.

После уничтожения Черноморского флота РФ другие страны могут договориться, и Черное море вместе с Азовским станет демилитаризованной зоной. Достаточно будет иметь катера береговой охраны с системами ПВО и две эскадрильи авиации для контроля акватории.

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