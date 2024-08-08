Издание The New York Times сообщает, что в этом году Украина сможет развернуть не более десяти F-16 из-за нехватки пилотов. Только около двадцати украинских пилотов могут управлять самолетами, при этом для каждого самолета необходимо по меньшей мере два пилота, рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Неправильно утверждать, что на один самолет нужно два пилота. На самом деле, один пилот может управлять самолетом, но при наличии второго пилота можно использовать самолет во вторую смену. Оптимально для максимальной боевой нагрузки иметь два пилота на один самолет, но возможно использование и трех или пяти пилотов в случае необходимости. Если нужно совершить пять заправок или боевых вылетов, это может быть пять разных пилотов» - рассказал эксперт.

Например, если задача стоит вывести двадцать ракет в атмосферу, десять пилотов на десяти самолетах могут поднять двадцать ракет одновременно. Специалисты способны организовать эффективные взлеты и посадки, используя все имеющиеся самолеты.

«Однако количество используемых самолетов и пилотов будет ограничено, и информация об этом остается в рамках информационно-психологических спецопераций. Поэтому точные данные о количестве самолетов, боевых вылетах и ​​готовности пилотов могут быть известны лишь ограниченному кругу лиц» - заметил Свитан.

В этом году Украина получит самолеты для выполнения двух основных задач, но в ограниченном объеме. Самолеты будут использоваться для борьбы с дронами и крылатыми ракетами в тылу без выхода на линию фронта. Однако для обеспечения полного боевого потенциала потребуется бригада, и добиться преимущества в воздухе можно будет только когда Украина получит 40-50 самолетов.

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