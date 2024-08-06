Військовий експерт розповів, як ЗСУ можуть отримати перевагу на полі бою за допомогою дронів та нових технологічних рішень.

Як ЗСУ, так і армія РФ постійно проводить розвідку над лінією фронту та коригує вогонь артилерії, далекобійних РСЗВ та ракет. Про це розповів керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії полковник ЗС Австрії Маркус Райснер.

Австрійський військовий експерт вважає, що на цьому етапі БПЛА створюють проблеми і для Росії, і для України. Використання такої множини безпілотників означає, що кожен бачить усі підготовчі заходи та маневри іншого. І це виклик для обох сторін, адже той, хто знайде спосіб подолати ворожі БПЛА, зможе більш ефективно відбивати атаки і проводити наступи.

“Як сказав генерал Залужний, потрібно щось на кшталт винаходу, подібного до китайського чорного пороху, що дозволить опанувати електромагнітне поле. Тобто потрібно досягти прориву у тій сфері, де відбувається радіозв'язок із безпілотниками”, - посилаючись на статтю екскомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зазначив Райснер.

Австрійський полковник порівнює проблему з безпілотниками з Першої світової війни, коли колючий дріт та кулемети стали вагомою перешкодою для масованих проходів піхоти. Це змусило британців рухати технологічний прогрес і створити перші танки, які значною мірою вплинули на перебіг війни.

Збройні сили України вже "багато навчилися за короткий час, тоді як Захід дивиться на це з подивом". Однак, на думку військового експерта, важливо розуміти, що у війні на виснаження Україна може вистояти лише з надійними союзниками.

Райснер вважає, що успіх України залежить не від власної волі, а фактично від волі тих, хто її підтримує, тому надзвичайно важливою умовою є підтримка Заходу. В іншому випадку буде важко.

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