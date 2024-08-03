У війні проти України Росія використовує проти України всі типи та класи ракет, які в них є і наша країна де-факто перетворилася на полігон для випробовування цього озброєння.

Зокрема, російські окупанти гатять по Україні «Іскандерами».

Більше того, в країні-агресорці вже заявили про розробку ракети "Іскандер" зі збільшеною дальністю до 1000 км. Вперше зразок такого озброєння "засвітили" у травні 2024 року.

Окрім заявленої дальності стрільби, повідомляється, що коефіцієнт імовірного відхилення від цілі "від 5 метрів".

За конструкцією "Іскандер-1000" подібна до балістичної ракети 9М723 ОТРК "Іскандер". Масу "доопрацьованої бойової частини" окупанти не називають, але стверджують, що в ній використовується "автономна інерційна система наведення, ймовірно із системою корекції за даними супутникової навігації та можливо із радіолокаційним наведенням по карті місцевості в районі цілі на фінальному етапі польоту".

Наразі серед озброєння, яке найчастіше використовується – балістичні «Іскандер-М» та крилаті «Іскандер-К». Росіяни б’ють цими ракетами не тільки по військових цілях, а й по цивільним об’єктам і цивільному населенню.

Головна відмінність між «Іскандер-К» та «Іскандер-М» полягає в тому, що перша ракета – крилата, друга – квазібалістична. Стартова вага крилатого «Іскандера» – 2 300 кг, у той час як балістичного – 3 800 кг. Вага бойової частини – 450 кг проти 480 кг.

Балістичні ракети комплексу «Іскандер – М» мають індекс 9М720, 9М723, 9М723М. Це твердопаливні, одноступеневі снаряди з невіддільною головною частиною, що управляється на всій траєкторії польоту за допомогою аеродинамічних і газодинамічних рулів.

«Ракета постійно змінює площину траєкторії, вона починає активно маневрувати на ділянці свого розгону і підходу до цілі – з перевантаженнями від 20 до 30 G. Саме у таких маневрах полягає складність її перехоплення, бо протиракеті потрібно рухатися траєкторією з перевантаженнями у 2-3 рази вищими, що дуже складно. До того ж складність перехоплення у висоті польоту, яка на деяких ділянках складає близько 50 кілометрів», — пояснювали експерти з озброєння.

При цьому бойова частина може бути касетною, фугасною, касетно-кумулятивною, осколково-фугасною.

"Іскандер-К" — це крилата ракета класу “поверхня–поверхня”. Ця ракета летить за наперед заданою траєкторією і здатна робити це на наднизьких висотах, використовуючи засоби радіоелектронного захисту. Така ракета летить паралельно поверхні землі та може маневрувати на всій ділянці польоту.

За словами військових спеціалістів, ракети "Іскандер-К" оснащені маршовим турбореактивним двигуном, який працює впродовж всієї фази польоту.

Ракети "Іскандер-М" темно-зеленого кольору, на хвостовій частині ракети розміщені чотири хвостові стабілізатори трапецієвидної форми. Ракети "Іскандер-К" мають світло-сірий колір та циліндричну форму із заокругленою носовою частиною.

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