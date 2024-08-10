Оккупантам приходится бросать в бой даже те подразделения, которые обычно занимаются тыловым обеспечением.

Для российских оккупационных войск критично приблизиться к административным границам Харькова. Поэтому здесь противник активизирует переброску своих подразделений, включая формирования из Луганской области. Как поделился руководитель Центра военно-правовых исследований, эксперт Александр Мусиенко, это внутреннее перераспределение связано с огромными потерями, которые становится все труднее компенсировать.

"Основная цель противника в регионе Харькова и его окрестностях остаётся прежней — захватить Волчанск и создать плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в тыл группировки Сил обороны, удерживающей Купянское направление. В случае приближения противник сможет взять районы Харькова под огневой контроль, включая ствольную артиллерию", - сообщил эксперт.

Это позволит им продолжить терроризировать граждан и усилить давление на украинскую сторону в переговорах с партнёрами. Однако, оккупанты несут значительные потери, которые не удаётся восстановить, что вынуждает их бросать в бой даже те подразделения, которые обычно занимаются тыловым обеспечением.

Ранее Мусиенко рассказал, почему под удар попала именно Суджа.

"В Судже находился штаб российских войск, планировавший наступление на Сумщину. Готовность была 29 апреля 2024 года. Они не пошли на это, потому что они попали в передрягу на Харьковском направлении и перебазировали войска туда, но передовые отряды, которые осуществляли бы диверсионно-разведывательные мероприятия – они были", - сообщил эксперт.

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