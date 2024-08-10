Есть только два участка, где можно преодолеть канал, но враг не может продвигаться дальше, и наша артиллерия успешно уничтожает их подразделения.

ВСУ прорвались под Торецком, но ситуация остается напряженной, и уже давно это стало нормой. Враг уперся в канал, являющийся сложным барьером для техники из-за бетонных сооружений и больших труб, об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

«Есть только два участка, где можно преодолеть канал, но враг не может продвигаться дальше, и наша артиллерия успешно уничтожает их подразделения. Враг неоднократно пытался обойти Часов Яр, но все попытки потерпели неудачу. Они пытаются прорываться небольшими группами, но наши войска их эффективно уничтожают» - делится эксперт.

Даже когда некоторым группам удавалось закрепиться на нашей территории, их быстро выбивали. Последние несколько дней враг пытался действовать с техникой, но она также была уничтожена, и они вынуждены были отступить.

«На направлении Торецка враг тоже встретил сопротивление наших резервов и штурмовых групп, нанесших серьезные потери врагу. В ответ враг попытался атаковать по флангам, но и здесь получил отпор. В Нью-Йорке наши войска даже продвинулись вперед, выбив неприятеля с нескольких позиций» - поделился Сазонов.

Угроза оцепления пока остается, но наши командиры внимательно следят за ситуацией. Враг уверенно продвигался в последние недели, используя преимущество в количестве снарядов и воздушном прикрытии, но сейчас его продвижение замедлилось. Враг уже несколько дней не может добиться значительных успехов и несет потери.

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