Россияне прогнозируют масштабное наступление Украины в конце августа или начале сентября, возможно перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом по Крымскому мосту. Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в недавнем интервью.

«К сожалению, в это время ситуация в Покровском направлении остается сложной. Каждый день враг продолжает продвигаться, и хотя отдельные позиции могут теряться, фронт в целом держится. Важно, что линия фронта не прорвана, а защитники продолжают сражаться, несмотря на тяжелые условия» - делится Сазонов.

В Донбасском регионе, в частности на том же Покровском направлении, активно ведутся бои. В последние дни отмечаются многочисленные попытки прорыва и больших штурмов. Важно помнить, что война не окончена, и победа еще не достигнута.

«Сейчас продолжаются большие бои на Лиманском направлении, и активность врага там выросла. Несмотря на то, что наши силы на Лиманском держатся, каждый день количество атак растет. Целью врага является не только захват территорий, но и создание окружений, отражающих их тактику. Они пытаются обойти фланги, а не брать позиции в лоб» - заметил эксперт.

Ранее он заметил, даже рейд на Волчанск на Харьковщине – это был такой маневр второстепенный, главное – Донетчина для них была и остается на данный момент. Если все удастся здесь, то, возможно, следующим будет Запорожское направление, но сейчас Донетчина – это ключевое.

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