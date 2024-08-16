Есть информация о том, что пострадал крупный транспортный самолет Ту-76, который играет ключевую роль в логистике российских войск.

Украинские Силы обороны провели ночью самую массированную атаку на российские военные аэродромы с начала полномасштабного вторжения. Как рассказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник, удары были нанесены по нескольким ключевым объектам, включая аэродромы в "Борисоглебске", "Балтиморе" и "Саваслейке".

Эти атаки стали значительным шагом в рамках продолжающейся борьбы за контроль над воздушным пространством.

"На этих аэродромах находилась серьезная авиация, включая боевые самолеты Су-31 и Су-34, которые используются Россией для поддержки своих войск на фронте. Кроме того, есть информация о том, что пострадал крупный транспортный самолет Ту-76, который играет ключевую роль в логистике российских войск, обеспечивая перевозку военной техники и личного состава" - заметил Черник.

Также военный эксперт прокомментировал ситуацию, отметив, что российская система ПВО демонстрирует серьезные признаки деградации.

"Российская ПВО по-настоящему деградирует. Они заявили, что отказываются от 33-миллиметровых пушек на системах "Панцирь-С1". Значит, они нецелесообразны" - сообщил эксперт. Он подметил, что отказ также показывает бесполезность техники в том числе по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, которые активно используются Украиной.

Черник отметил, что каждая возможность продвинуться даже на 100 метров вглубь Донецкой области имеет значение для оккупантов.

"Их цель - выйти на административные границы Донбасса и Луганщины. При этом оккупанты не могут использовать десантные операции, поскольку у украинской армии достаточно сил и средств для сбития любых тяжелых вертолетов, таких как Ми-8, Ми-26 или Ил-76" - рассказал эксперт о ситуации.

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