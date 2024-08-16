Создание санитарной зоны — это не захват новых земель, а подготовка наилучшей позиции для обороны.

Украинские войска продолжают наступление в Курской области России, стремительно расширяя контролируемую территорию. Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины предположил, возможно, основная цель операции заключается в создании санитарной зоны на земле противника, идею которой ранее озвучивал и сам Путин, но в контексте использования украинских территорий.

Свитан объяснил возможное назначение этой операции:

"Санитарная зона на территории противника является оптимальным вариантом для защиты. А самое опасное в такой зоне — минные поля, которые остаются на вражеской территории даже после завершения боевых действий".

Свитан отметил, что эти мины будут представлять угрозу на российской земле после победы Украины. Когда украинские войска отступят на свои законные территории, эти земли останутся в руках России, но они не будут аннексированы Украиной и не войдут в ее Конституцию. Таким образом, создание санитарной зоны — это не захват новых земель, а подготовка наилучшей позиции для обороны.

Ранее эксперт также высказался, украинские войска сосредоточились на границе для предотвращения возможных боевых действий, которые могли бы быть подготовлены противником. Основной задачей украинских сил было прикрытие Сум, для чего были проведены фортификационные работы, созданы несколько линий обороны и переброшены части бригад для защиты города.

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