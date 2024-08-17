Пока Украина получает новые самолеты и накапливает опыт, F-16, скорее всего, будут использоваться в задачах противовоздушной обороны.

Использование F-16 вблизи фронта остается опасным, как и на советских самолетах. Однако эти истребители оснащены передовой электроникой, включая системы радиоэлектронной борьбы и противодействия зенитным ракетам, что может сделать их использование более безопасным в определенных ситуациях.

Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины заметил, что на данном этапе эти самолеты не будут приближаться к линии фронта слишком близко, есть ограничения.

Так, по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на данном этапе F-16 будут держаться на безопасном расстоянии, не приближаясь к фронту ближе чем на 40 километров.

"Основная задача F-16 на текущий момент заключается в накоплении боевого опыта украинскими пилотами, включая самостоятельное выполнение боевых операций без инструктора, а также в освоении технического обслуживания, перебазирования и хранения этих самолетов на украинской территории" - делится эксперт.

Пока Украина получает новые самолеты и накапливает опыт, F-16, скорее всего, будут использоваться в задачах противовоздушной обороны.

Ранее эксперт также высказался, украинские войска сосредоточились на границе для предотвращения возможных боевых действий, которые могли бы быть подготовлены противником.

Основной задачей украинских сил было прикрытие Сум, для чего были проведены фортификационные работы, созданы несколько линий обороны и переброшены части бригад для защиты города.

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