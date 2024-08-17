Россия перебросила часть своих войск с юга Украины, в частности из Запорожской и Херсонской областей, в Курскую область. Однако, по словам Кирилла Сазонова, военнослужащего ВСУ и политолога, эти войска пока не были замечены на Курщине, так как логистические процессы требуют времени.

Сазонов подчеркнул, что на данный момент против украинских войск на Курщине воюют те, кого российское командование смогло быстро собрать.



"Некоторые из этих бойцов уже попали в плен. Среди тех, кого Россия направила на Курщину, присутствуют представители разных ведомств, таких как пограничники, солдаты срочной службы, бойцы территориальной обороны и даже тюремные надзиратели. Многие из них не имеют боевого опыта, что делает их уязвимыми на поле боя" - заметил эксперт.

Тем не менее, Россия продолжает сосредотачивать более опытные подразделения вблизи Курской области. Эксперт отметил, что по имеющейся информации, в этом регионе уже накоплено около 10 тысяч военнослужащих, а также имеется артиллерия и БПЛА.

Сазонов также пояснил, что для пополнения резервов Россия использует силы из так называемой группы войск "Север", сформированной на базе Ленинградского военного округа.

"Эта группа отвечает за Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Переброска войск из этих регионов ослабляет российские позиции на Волчанском и Купянском направлениях, поскольку оперативные резервы, предназначенные для замены или усиления передовых подразделений, также отправляются на Курщину" - добавил Сазонов.

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