Как рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, на Донецком направлении сохраняется сложная ситуация. Он отметил, что, несмотря на наличие дронов в арсенале ВСУ, их количество всё же недостаточно для выполнения всех поставленных задач.

Эксперт заметил, что тема острой нехватки ударных дронов все еще актуальна, как и квалифицированных операторов для их управления, а также взрывчатых веществ, необходимых для выполнения боевых задач.

"Но помимо самих дронов, важным фактором остается наличие опытных операторов, способных эффективно управлять этими беспилотными аппаратами. Использование дронов невозможно без взрывчатки, которая необходима для выполнения боевых задач. В условиях войны ее изготовление осложняется тем, что ни волонтеры, ни посылки из мирных городов не могут законно предоставлять взрывчатые вещества" - поделился эксперт.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала операции в КУрской области украинские войска продвинулись вглубь на 35 километров, взяв под контроль 1 150 квадратных километров и 82 населенных пункта. Для поддержания правопорядка на подконтрольных Украине территориях Курской области была создана военная комендатура.

Но российские военные, по всей видимости, полагают, что смогут справиться с кризисом в Курской области другими силами, что создает напряженность в Донецкой области. Менять эти планы ради спасения под Курском они не собираются.

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