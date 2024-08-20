С начала полномасштабной войны оккупанты запустили по Украине где-то в пределах 15 тысяч ракет разных классов, и сейчас мы двигаемся к точке надлома сил вражеских войск.

Об этом рассказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Елене Кирик. По словам эксперта, северокорейские баллистические ракеты KN-23 на вооружении оккупантов – это никакая не вундерваффе.

"Оно звучит очень громко Северная Корея, KN-23 – это ничто иное, как тот самый "Искандер", тот самый, это он, усовершенствованный немножко корейцами, надо отдать их им должное, подняли расстояние до 900 км, немного улучшили навигацию. Но мы Х-47М2 "Кинжал" сбивали, и "Искандеры" подтверждены штатные 9М723 и 9М728 также сбивали. Наращивание нашего противовоздушного купола нарастает", – заявил Петр Черник.

Также, по словам эксперта, с ракетами KN-23 теоретически также могут бороться наши истребители F-16.

"А в части новизны тактики – никакой новизны не будет. Все, что они могли нам показать, они уже показали. Подчеркиваю: они на вершине своего могущества, выжать больше, чем могут, они уже не выжмут. Если речь идет о каком-то количестве этих ракет, то оно исчисляется в десятках, но ни в коем случае не в сотнях, не говоря о тысячах", – подчеркнул Петр Черник.

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