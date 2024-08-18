Сейчас ситуацию еще можно стабилизировать, но враг настойчиво пытается продвинуться дальше.

Ситуация в Покровском направлении является очень сложной. Военная администрация сообщает, что до города остается около 10 километров, и ситуация не улучшается. На сегодняшний день есть угроза потери Покровска, что может иметь серьезные последствия для восточного фронта, делится Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины.

«Позиции сейчас достаточно критичны. Расстояние в 10-13 км позволяет армейской артиллерии противника обстреливать город, в котором проживает много людей. Это также важный центр тыловой поддержки нескольких гарнизонов, в том числе Угледарского. Враг пытается уничтожить наши гарнизоны, двигаясь с севера, и подходит к Покровску» - делится эксперт.

Очевидно, что потеря Покровска может означать оперативно-тактический прорыв, который может дать противнику возможность развернуть новые операции в тылу наших войск. Они уже подходят к городу и пытаются захватить его с большой скоростью, чтобы перекрыть поставки Угледару, Курахову, Карловке и другим населенным пунктам, делится Свитан.

Также, по словам эксперта, Покровск имеет стратегическое значение, поскольку он удерживает большую часть восточного фронта. Если город будет захвачен, противник может попытаться разрушить его так же, как раньше были разрушены Бахмут, Часов Яр и другие города.

Сейчас ситуацию еще можно стабилизировать, но враг настойчиво пытается продвинуться дальше.

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