Россияне паникуют из-за активизации ВСУ в Запорожском направлении. На Запорожском направлении они паникуют из-за якобы большого скопления наших сил. Возможно, следует ожидать еще одного сюрприза.



Руководитель Центра военно-правовых исследований, эксперт Александр Мусиенко объяснил, есть ли паника на самом деле и готовится ли что-то на фронте в данный момент.

«С точки зрения действий врага можно было прогнозировать, что после того, как Путин объявил ультиматум по Запорожье и Херсону, Россия может попытаться устроить на этих направлениях демонстрационные действия, подкрепить слова Путина и показать серьезность своих намерений. Ситуация спала на определенный момент, потому что явно не хватало сил, ведь боевые действия в Донецкой области требуют значительного потенциала из-за больших потерь» - делится эксперт.

После этого он подметил, за последние несколько недель фиксировалось определенное движение и накопление российских сил, что свидетельствует о возможных действиях в направлении Запорожья или Херсонщины. Сейчас активизация может быть связана не только с ультиматумом Путина, но и попытками оттянуть наши силы из других направлений.

«Эта активность, которая продолжается в районе Крынок и на Запорожском направлении, может быть попыткой создать определенную картинку для российской пропаганды, чтобы продемонстрировать якобы проблемы на фронте в Украине, при этом пытаясь оттянуть наши силы» - предположил эксперт.

Это в принципе ничего нового и неожиданного, враг в этом смысле предсказуем. Важно понимать реакцию наших западных партнеров и средств массовой информации.

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