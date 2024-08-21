Главная проблема в украинской армии состоит в том, что она не является кадровой, а мобилизационной.

Как рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан мобилизационная армия, собранная из непрофессионалов, может быть эффективной лишь на протяжении первых месяцев крупномасштабных наступательных действий, когда все, кто способен держать оружие, включаются в борьбу и стараются удерживать противника.

"Однако далее в дело должны вступать профессиональные линейные части кадровой армии, у которых есть отлаженная система управления и вертикаль командования, которая строится десятилетиями. Принудительная мобилизация усложняет ситуацию, и пока не будет устранена эта система, профессионалы не вернутся в армию. Необходимо устранить принудительную мобилизацию, создать финансовую мотивацию и назначать командиров на основе профессионализма, а не личных связей" - высказался Свитан.

Пока не будет серьёзной вертикали профессионалов, включая верхние эшелоны, армия не сможет функционировать эффективно, добавил эксперт. Для решения этих проблем нужно назначать на ключевые должности людей с военным опытом, которые понимают, как управлять армией, а также устранять последствия мобилизационных законов, чтобы построить профессиональную армию.

Военный эксперт подчеркнул, что сейчас оккупанты пытаются подойти к Покровску и к Мирнограду, и эта связка для них настолько важна, потому что это один из центров питания наших войск Угледарского гарнизона, Кураховского гарнизона, Карловского гарнизона – по Югу, а по северу – это Доброполье, Дружковка, Славянск, Краматорск, Часов Яр и Константиновка.

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