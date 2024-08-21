Россия планирует до конца этого года увеличить свое присутствие на территории Украины. Заместитель Министра Обороны Иван Гаврилюк сообщил, что на данный момент российская группировка составляет 600 000 человек, а к концу года это число может возрасти до 800 000 человек. Ситуацию решил прокомментировать военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
"Однако количество личного состава не всегда является решающим фактором в войне. Важны также техническое обеспечение, артиллерия, танки, самолеты и боеприпасы, которых в России ограничено количество. Даже если они увеличат численность своего войска до миллионов, это не будет иметь большого влияния без должной технической поддержки" - заметил эксперт.
Даже сейчас на востоке Украины, где находятся сотни тысяч российских солдат, они сталкиваются с проблемами из-за нехватки техники и боеприпасов, добавляет Свитан. Их попытки наступления часто оказываются безуспешными из-за этих ограничений. Если Украина получит достаточное количество вооружения, сможет эффективно противостоять любому российскому наступлению.
Россия, вероятно, не будет увеличивать численность своего войска без соответствующей технологической поддержки, которая также ограничена. Хотя Россия может увеличить численность своего войска до 700 000, это не создаст серьезного давления на Украину.
Украине важно продолжать разработку и производство вооружения, особенно противопехотных мин, которые могут оказать значительное влияние на ситуацию на фронте.
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