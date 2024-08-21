"Однако количество личного состава не всегда является решающим фактором в войне. Важны также техническое обеспечение, артиллерия, танки, самолеты и боеприпасы, которых в России ограничено количество. Даже если они увеличат численность своего войска до миллионов, это не будет иметь большого влияния без должной технической поддержки" - заметил эксперт.

Даже сейчас на востоке Украины, где находятся сотни тысяч российских солдат, они сталкиваются с проблемами из-за нехватки техники и боеприпасов, добавляет Свитан. Их попытки наступления часто оказываются безуспешными из-за этих ограничений. Если Украина получит достаточное количество вооружения, сможет эффективно противостоять любому российскому наступлению.