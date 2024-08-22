Наши войска на Покровском направлении подходят к географическому рубежу обороны, где протекает река, которая может использоваться для обороны.

Очевидно, что ситуация сложная, особенно в Покровском направлении, где до города оккупанта остается около 10 км. Местная администрация сообщила о принудительной эвакуации детей, рассказал полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба, военный эксперт Олег Жданов.

"Можно ли назвать эту ситуацию катастрофической? Это было бы справедливо сказать, если бы фронт обрушился, что пока не происходит. Ситуация действительно сложная, возможно, близка к критической, но ее нельзя назвать катастрофой. Сейчас внимание наших войск направлено на максимальное нанесение ударов врагу и сохранение боеспособности войск, даже если это происходит ценой потери территорий", - рассказывает эксперт.

Наши войска на Покровском направлении подходят к географическому рубежу обороны, где протекает река, которая может использоваться для обороны, как это было сделано в населенном пункте Воздвиженка, сообщает Жданов.

Господствующие высоты могут также обеспечить стратегическое преимущество. Когда враг пытался взять Новоалександровку, он не смог подняться на высоты и захватить Воздвиженку, несмотря на близость к трассе.

"Перед Покровском еще одна линия обороны, которую строили с 2015 года. Надеемся, что она в надлежащем состоянии, чтобы наши войска могли удерживать оборону. Ситуация остается тяжелой из-за нехватки боеприпасов, личного состава и истощения войск, но оборона держится", - добавил эксперт.

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