Есть обеспокоенность тем, что некоторые командиры скрывают правду о ситуации в определенных регионах, в частности на Покровском и Торецком направлениях, что приводит к серьезным последствиям. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба, военный эксперт Олег Жданов.

"Проблема в том, что старая советская система докладов и ответственности командиров неэффективна. Попытки модернизировать ее или усовершенствовать приводят лишь к косметическим изменениям, не решающим основную проблему. Безнаказанность за потери личного состава и техники, а также за ложные доклады создает серьезные угрозы военной эффективности и безопасности", - рассказал эксперт о важной проблеме ВСУ на горячих точках, которые сейчас все обсуждают.

Что касается возможностей повлиять на эту ситуацию, общество становится последней инстанцией, которая может оказывать давление на политическое и военное руководство. Военные, понимая сложность добиться справедливости внутри системы, выносят эти вопросы на публичный уровень, что, по их мнению, является единственно возможным путем воздействия, заметил Жданов.

"Во многих армиях мира есть комитеты и другие структуры, которые могут отстранить командира от исполнения служебных обязанностей в случае превышения полномочий, однако у украинской армии таких механизмов нет. Нам это нужно на самом деле, поскольку проблема не только в системе. Без создания новых правовых основ и пересмотра уставов, ситуация будет оставаться неизменной. Это влияет на наше продвижение и сплоченность", - заметил Жданов.

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