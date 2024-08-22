Операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается, приводя к значительным разрушениям и осложнениям для российской армии. В последние дни были разрушены или повреждены три моста через реку Сейм. Эти потери вынудили российские войска срочно возводить понтонные переправы, чтобы сохранить возможность маневра, рассказал Григорий Тамар, офицер армии Израиля в отставке, военный историк.

Однако украинские силы удерживают реку Сейм под постоянным огневым контролем, что делает любую попытку соорудить новую переправу крайне сложной и опасной. Как отмечают военные эксперты, новые мосты, если и будут построены, скорее всего, долго не простоят под обстрелами.

"Река Сейм, протекающая параллельно границе с Украиной, делает резкий поворот на север, где украинские войска планируют выйти к её руслу. В этой точке возможен так называемый оперативный котел, когда вражеские войска будут отрезаны от путей снабжения и эвакуации. Но полноценного окружения российских сил, когда украинские войска полностью блокируют их физически, не произойдет", - заявил эксперт.

Скорее речь идет о тактическом окружении, которое усложнит российским войскам логистику и сделает их положение на линии фронта крайне неустойчивым.

"Оперативное окружение означает, что российские силы столкнутся с огромными трудностями при попытке отступления, транспортировки подкреплений и эвакуации раненых. Под постоянным огневым контролем окажутся все пути снабжения, что серьезно ограничит возможности российской армии в этой зоне", - заметил эксперт.

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