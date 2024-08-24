Армия рф будет продолжать пытаться достичь наших энергетических установок, поэтому нам нужно их защищать, используя разные уровни защиты, о чем рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Основной уровень – это создание серьезной сети генерации, отделенной от основных поставок, то есть рассредоточение генерации. Однако до сих пор этим никто серьезно не занимается. Украинское общество может попасть в ловушку, ожидая скорейшего окончания войны. Уже был схожий случай, когда нас отправляли, хотя ситуация была очень опасной. Это был настоящий капкан» - сообщил эксперт.

При этом он заметил, что при ведении боевых действий страной должны руководить военные. Это оптимальный вариант, пока не окончатся боевые действия, пока не будет уничтожена российская армия и не восстановлена ​​территориальная целостность.

"Ситуация остается сложной. Курская операция демонстрирует, что стиль работы ВСУ способен удивить противника. Главнокомандующий делает все возможное, чтобы растянуть силы России, создавая новые очаги напряжения, на которые россиянам придется реагировать. Это может включать атаки по разным направлениям, в частности в Приднестровье, чтобы заставить российские войска распылять внимание и ресурсы" - ранее заметил Свитан.

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