Учитывая текущую концентрацию сил и средств, ожидается, что противник попытается добиться успеха в ближайшем будущем.

Российские войска усиливают наступление на южных и восточных флангах, сосредоточив значительные силы для окружения украинских позиций в районе реки Волчья. Об этом рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале.

По его словам, сейчас российское командование задействовало почти весь 1-й армейский корпус и 90-ю танковую дивизию, включая 1-ю "славянскую" мотострелковую бригаду, 9-ю и 114-ю мотострелковые бригады, а также 428-й мотострелковый полк. На южном направлении, у Красногоровки, задействованы 5-я мотострелковая бригада и основные силы 110-й мотострелковой бригады.

"Эти усилия направлены на окружение украинских войск на плацдарме восточнее реки Волчья и создание временной общевойсковой армии из армейского корпуса и танковой дивизии. Противник активно пытается решить проблему на южном фланге 2-й общевойсковой армии, которая нацелена на Покровск и Мирноград" - сообщает эксперт.

Учитывая текущую концентрацию сил и средств, ожидается, что противник попытается добиться успеха в ближайшем будущем, усиленно массируя свои ресурсы на узком участке фронта.

По имеющимся ранее данным, ВСУ могут быть вынуждены полностью покинуть плацдарм восточнее реки Волчья и отступить на новый рубеж, вероятно, Гирнык-Кураховка, делится эксперт. Это связано с растущим давлением со стороны противника и ухудшением оборонительных позиций.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.