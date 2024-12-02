Военнослужащий ВСУ рассказал, как изменилась ситуация на Курском направлении за последние недели, и какие силы оккупанты перебросили для контрнаступления.

Ситуация на Курщине на самом деле довольно тяжелая, и сейчас российские оккупационные войска пытаются любой ценой нас вытеснить оттуда.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, бригада которого сражается на Курщине с начала этой операции, в интервью Анастасии Федор.

По словам военного, есть логика в том, что оккупанты надеются вытеснить нас из Курщины до 20 января, то есть к инаугурации Трампа. Пока ВСУ на территории Курской области остаются серьезной проблемой для путина, так как это оказывает большое влияние на позицию рф для возможных переговоров.

Кирилл Сазонов отметил, что российское конмандование сразу бросало на Курщину достаточно мобильные подразделения, свою элиту, морскую пехоту и десантру.

"И сейчас мы знаем, что они готовили большое наступление на Запорожье, и ударная сила этого наступления - 76 десантно-штурмовая дивизия, большая, экипированная, пожалуй, самая лучшая, что есть в россии, она воевала на Херсонщине, она воевала на Запорожье и готовилась к наступлению. Сейчас 76-ю уже неделю как перебросили сюда тоже на Курщину, потому что они не вытягивают", – заявил Кирилл Сазонов.

Военнослужащий напомнил, что когда мы наступали на Курщине, то, по оценкам, россияне теряли втрое больше людей, чем мы, а сейчас, когда мы держим оборону, российские военкоры говорят о потерях 1:5.

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