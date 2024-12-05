Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что российско-украинская война давно вышла за пределы России и Украины, это уже о глобальном – о новых технологиях КНДН и выгоде Китая.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что россия передает Северной Корее ядерные и ракетные технологии в обмен на военную поддержку в войне против Украины. И он подчеркнул, что это может дестабилизировать Корейский полуостров и представлять угрозу для западных стран, включая США. Рютте призвал не быть наивными по поводу этих событий, отмечая серьезность потенциальных последствий», - сообщает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, он уже давно предупреждал, что россия может передать Северной Корее «Орешник», РС-26 «Рубеж», «Кедр», «Ярс» и еще какие-то «деревья» из их ботанического сада, и тогда неизвестно, к чему это приведет, каковы будут последствия, что сделает Ким Чен Ын и как будет реагировать мир.

«Что будет, если кремль передаст еще дополнительные, например, межконтинентальные ракеты средней дальности Северной Кореи или малой дальности, поможет им в продвижении и в разработке подводных субмарин? То есть россия сеет хаос, россия фактически пытается дестабилизировать ситуацию, россия заинтересована в максимальной эскалации», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, правильно, что Рютте об этом говорит, говорит о рисках сотрудничества россии и Северной Кореи, об их совместном участии в войне против Украины, это показывает, что эта война интернационализированная и глобализированная. Так же, добавляет эксперт, в частности The Hill пишет, что единственным реальным победителем в российско-украинской войне вообще может быть только Китай, то есть эти события гораздо больше, чем кажется.

Как сообщала Politeka, Городницкий заявил, что россия, к сожалению, оставила свое лоббистское влияние в Германии.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему НАТО не удалось достичь консенсуса по поводу вступления Украины.