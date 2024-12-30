Вражеская армия в очередной раз ударила по Украине дронами, стало известно, сколько беспилотников удалось сбить.

Так, в ночь на 30 декабря армия РФ ударила по Украине дронами.

30 декабря армия России атаковала Украину 43 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов, украинская ПВО уничтожила 21 дрон, 22 дрона локационно потеряно, об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

В Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях работало ПВО.

В Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых дронов повреждены частные дома граждан, информируют в Командовании.

Известно, что ночью на понедельник, 30 декабря, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство враждебных целей", – сообщил Кипер.

В результате падения обломков в Раздельнянском районе повреждено остекление окон, фасады и крыши пяти жилых домов. Погибших и пострадавших нет, подчеркнул Кипер.

На месте инцидента работают соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что враг имеет ресурс для массированных атак по Украине с применением ракет и дронов, поэтому не исключен очередной удар, который может произойти в новогоднюю ночь.

Как считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, после ракетных обстрелов Украины на Рождество у врага осталось запасов на две масштабные атаки.

Также враг накапливает, и у него есть помощь от КНДР.

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