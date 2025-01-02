На Степногорск Запорожской области вчера, 1 января, вечером сбросили одиннадцать авиабомб.

Вражеская армия снова ударила по Запорожской области, в Васильевском районе погиб один человек.

Как сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, враг одиннадцать раз ударил КАБами по Степногорску. Разрушен пятиэтажный дом, погиб мужчина. Его тело спасатели извлекли из-под завалов.

"Поисково-спасательная операция длилась более 5 часов», — сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

По данным ОВА, оккупанты в течение суток нанесли 361 удар по 11 населенным пунктам региона, в частности, применили свыше 200 БпЛА разной модификации, обстреливали громады из РСЗО и артиллерии.

В командовании Воздушными силами ВСУ сообщаили, что в ночь на 2 января враг атаковал Украину 72-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (рф).

В 08:30 было подтверждено собитие 47 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

24 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

Последние новости Украины:

Ситуация на фронте может резко измениться: военный эксперт раскрыл слабую сторону рф.

Украинский ученый помог рф усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.