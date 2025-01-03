Вражеская армия в очередной раз атаковала "Шахедами" Киевщину, известно о погибших и пострадавших.

Так, в результате вражеской атаки по Киевской области один человек погиб, четверо ранены.

Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник.

По его информации, погиб водитель грузовика, в другом районе обломки сбитого БПЛА упали на частный дом, возник пожар кровли.

"У женщины 1957 года рождения – острая реакция на стресс. У парня 16 лет – порез. Он будет госпитализирован в детскую больницу. У его отца – резаные раны ног", - добавил Калашник.

Еще в одном из населенных пунктов обломками на улице ранена женщина, ее госпитализировали в местную больницу, необходимая медицинская помощь оказывается пострадавшим.

"В Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, пожара нет. Службы обследуют место", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар, информация о пострадавших устанавливается", - добавил позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Дарницком и Голосеевском районах, где упали обломки БПЛА, пострадавших нет, уточнил Кличко.

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