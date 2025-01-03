Так, в результате вражеской атаки по Киевской области один человек погиб, четверо ранены.
Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОВА Николай Калашник.
По его информации, погиб водитель грузовика, в другом районе обломки сбитого БПЛА упали на частный дом, возник пожар кровли.
"У женщины 1957 года рождения – острая реакция на стресс. У парня 16 лет – порез. Он будет госпитализирован в детскую больницу. У его отца – резаные раны ног", - добавил Калашник.
Еще в одном из населенных пунктов обломками на улице ранена женщина, ее госпитализировали в местную больницу, необходимая медицинская помощь оказывается пострадавшим.
"В Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, пожара нет. Службы обследуют место", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар, информация о пострадавших устанавливается", - добавил позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В Дарницком и Голосеевском районах, где упали обломки БПЛА, пострадавших нет, уточнил Кличко.
Последние новости Украины:
"Праздники будут опасны": раскрыты планы врага на ближайшие дни, мнение эксперта.
Украинский ученый помог России усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.
Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.