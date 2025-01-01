За добу, 31 грудня, на фронті в Україні окупанти атакували майже 200 разів, найбільше штурмів росіяни здійснили на Покровському напрямі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загалом, минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вибухи пролунали в Києві 1 січня 2025 року близько 7:00 ранку, на Київщині працювала ППО.

Через ранкову ворожу повітряну атаку на Київ 1 січня зафіксовано падіння уламків дронів у Печерському районі столиці.

Спалахнула нежитлова будівля.

У Києві до шести зросла кількість постраждалих, окупанти атакували столицю вранці, 1 січня.

Про це повідомляє мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Троє постраждалих на Печерську. Двох із них госпіталізували", - розповів він.

Так, о 9:00 повідомлялося про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки ворога на Київ.

"Двох із них госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Більшість постраждалих - із Печерського району", - зазначив Кличко.

Близько 9.30 кількість постраждалих у Києві зросла до шести.

"Шестеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки на столицю", - зазначив мер міста.

Відомо, що двох постраждалих госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці, зокрема вагітній жінці.

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