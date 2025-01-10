В двух областях РФ под удар попали замаскированные военные заводы, появились подробности.

Так, целями удара по территории РФ в ночь на 10 января были, в частности, замаскированные военные объекты в Ростовской и Ленинградской областях.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в Telegram.

"Россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но известно все", - сообщил Коваленко.

В ночь на 10 января по территории России был нанесен воздушный удар, известно о взрывах в Ростовской области.

Российские каналы писали, что было атаковано несколько объектов, в селе Крым, вероятно, был прилет БпЛА по заводу "ПластФактор".

Город Гатчина в Ленинградской области также попал под удар, местные жители слышали взрывы, затем за несколько километров от места событий был виден огромный столб дыма.

В МЧС РФ подтвердили, что в Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных километров горит здание в промзоне.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки в Киеве пораженный БпЛА упал на многоэтажку.

По словам начальника КМВА, по предварительной информации обошлось без пострадавших.

Известно, что 33 из 72 шахедов уничтожены силами ПВО, 34 БПЛА были локационно потеряны и один улетел обратно на россию.

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