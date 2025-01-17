В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздавались взрывы, до отбоя людей просят оставаться в безопасных местах.

В Кривом Роге в результате удара, по предварительной информации ОВА, погибли три человека.

Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лисак.

Повреждены учебное заведение и жилая застройка.

"В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка. Пострадали ли люди, сейчас уточняем. Продолжается воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что предварительно три человека убила российская армия, ударив по Кривому Рогу, есть раненые.

Последствия атаки уточняются, на местах работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что россияне ночью запустили по Украине ракеты «Искандер-М» и атаковали ударными беспилотниками типа Shahed.

Оккупанты в ночь на 17 января запустили по Украине две баллистические ракеты «Искандер-М», а также атаковали 50 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, сбить удалось 33 вражеских БпЛА.

В результате падения сбитых дроной повреждены здания учреждений, частного предприятия и домов Харьковской, Черкасской и Киевской областей.

По данным Киевской ОВА, в результате атаки был ранен ребенок, у мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Ребенка госпитализировали в больницу.

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