Оккупанты в ночь на 17 января запустили по Украине две баллистические ракеты «Искандер-М», а также атаковали 50 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, сбить удалось 33 вражеских БпЛА.
Ракеты запускали из Ростовской области, беспилотники атаковали с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 9 утра подтверждены сбития 33 «шахедов» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.
Зафиксированы попадания вражеских ударных беспилотников в предприятия Одесской области.
Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, целью россиян была припортовая инфраструктура, из-за вражеской атаки повреждены фасады зданий и жилого дома.
В результате падения сбитых дроной повреждены здания учреждений, частного предприятия и домов Харьковской, Черкасской и Киевской областей.
По данным Киевской ОВА, в результате атаки был ранен ребенок, у мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Ребенка госпитализировали в больницу.
Девять вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий), один БпЛА вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.
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