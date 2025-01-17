Россияне ночью запустили по Украине ракеты «Искандер-М» и атаковали ударными беспилотниками типа Shahed.

Оккупанты в ночь на 17 января запустили по Украине две баллистические ракеты «Искандер-М», а также атаковали 50 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, сбить удалось 33 вражеских БпЛА.

Ракеты запускали из Ростовской области, беспилотники атаковали с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 9 утра подтверждены сбития 33 «шахедов» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Зафиксированы попадания вражеских ударных беспилотников в предприятия Одесской области.

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, целью россиян была припортовая инфраструктура, из-за вражеской атаки повреждены фасады зданий и жилого дома.

В результате падения сбитых дроной повреждены здания учреждений, частного предприятия и домов Харьковской, Черкасской и Киевской областей.

По данным Киевской ОВА, в результате атаки был ранен ребенок, у мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Ребенка госпитализировали в больницу.

Девять вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий), один БпЛА вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.

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