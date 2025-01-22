Так, оккупанты вечером 21 января ударили "Шахедом" по частному сектору, повреждено несколько домов.

Об этом сообщил в Telegram-канале и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

"Уважаемые сумчане, снова прилет "Шахеда" по частному сектору", - сообщил Кобзарь.

Он добавил, что в результате удара повреждены несколько домов, выбиты окна и пробита стена.

На месте работали все оперативные службы, спасатели занимались ликвидацией пожара.

Также известно, что во вторник вечером, 21 января, РФ атаковала Николаев дронами, из-за обстрела атаки есть разрушения, возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщают в Telegram ГСЧС Украины.

"Частно разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже, охвативший площадь 100 квадратных метров, ликвидирован. Из дома эвакуировали 200 человек, все вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что взрывная волна выбила окна в четырех многоквартирных и одном частном жилом доме.

Повреждены несколько единиц электротранспорта и транспорт.

В результате вражеской атаки пострадали два человека, 74-летнюю женщину госпитализировали в больницу, у мужчины острая реакция на стресс, ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.

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