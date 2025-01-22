В Киевской области в ночь на 22 января было слышно взрывы, работала ПВО по вражеским дронам.
В результате падения обломков есть повреждения, об этом сообщает Киевская ОВА и полиция Киевской области.
По словам и. о. главы Киевской ОВА Николая Калашника, в Киевской области ночью сбили вражеские цели.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры и жилые дома не зафиксировано, к счастью, нет пострадавших.
В результате падения обломков в одном из населенных пунктов частично разрушен дом и еще четыре повреждены, выбиты окна, посечены фасады, повреждены крыши.
Еще в одном населенном пункте Киевщины повреждена линия электросетей, но повреждения уже ликвидированы.
Напомним, в ночь на 22 января оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами.
Вражеская армия вечером 21 января ударила "Шахедом" по частному сектору Сум.
Он добавил, что в результате удара повреждены несколько домов, выбиты окна и пробита стена.
На месте работали все оперативные службы, спасатели занимались ликвидацией пожара.
Также известно, что во вторник вечером, 21 января, РФ атаковала Николаев дронами, из-за обстрела атаки есть разрушения, возникли пожары, есть пострадавшие.
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