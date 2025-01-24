Астролог предупредил жителей украинских городов, которые больше остальных будут страдать в 2025-м году.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что в 2025 году оккупанты будут атаковать ряд украинских городов.

По его словам, в зоне риска вся Украина, но особая опасность нависла над Львовом.

"Россияне хотят стереть с лица Земли Львов, поэтому "Орешник" с начинкой ядерного оружия может полететь именно туда. Также в зоне риска Киев. В период затмения, во второй половине марта, будет проверка на вшивость. Тогда мы и узнаем, применят ли они межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности", - предупредил Росс.

Кроме того, по словам астролога, этот год может стать решающим в войне России против Украины, астролог сделал уникальный прогноз.

По словам астролога, если смотреть на статистику, год Змеи часто был периодом трагических событий для РФ.

Такой мыслью поделился известный астролог Влад Росс.

По его словам, март и 5.05.2025 могут стать решающими в войне России против Украины.

"Что касается 5.05.25, то возможна остановка огня, а затем остановка военного положения. Мой давний прогноз – все должно случиться в мае. Мой прогноз может реализоваться", – прогнозирует Влад Росс.

Влад Росс сообщил, что изменения не исключены и в марте, по статистике, год Змеи часто был периодом бурных, порой трагических событий для России.

Источник: Униан.

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