Россия и Великобритания, вероятно, ведут секретную подводную войну, где россияне минируют подводные кабели связи, а британцы пытаются им помешать.

Активность российского судна-шпиона "Янтарь" у побережья Великобритании свидетельствует об активной подготовке РФ к полномасштабной войне против стран Запада.

Как пишет The Telegraph, "Янтарь", официально заявленный как научно-исследовательское судно, изучающее океанические течения, на самом деле, по словам западных экспертов, может быть орудием для картографирования и даже повреждения подводных кабелей. Эти кабели критичны для глобальной коммуникации, и их выведение из строя могло бы привести к серьезным последствиям для экономики и безопасности стран Запада.

Британские военные уже дважды вынуждены были вывести "Янтарь" за пределы своих территориальных вод. На минувшей неделе британские военные корабли "Сомерсет" и "Тайн" провели демонстрацию силы перед российским судном. Однако, даже если снаружи инциденты выглядели мирными, военные эксперты считают, что Британия, вероятно, уже втянута в прямой конфликт с российским "темным флотом", глубоко под водой и вне поля зрения.

Снимки, обнародованные Министерством обороны Великобритании, показали, что рядом с "Янтарем" находится британское вспомогательное судно "Протей", также оснащенное подводными аппаратами. Эти аппараты имеют инструменты, которые могут разрывать кабели, подключенные к "Янтарю", что может свидетельствовать о попытках британцев помешать российским операциям.

Мэтт Вестерн, глава Объединенного комитета по стратегии национальной безопасности Британии, подчеркнул, что последствия атаки на подводные кабели будут катастрофическими и поразят "коммуникации, основные службы, зависящие от Интернета, финансовый сектор, платежные системы, цепи поставок и так далее"

Учитывая постоянную активность "Янтаря" в Атлантике, от Кубы до Норвегии, угроза подводной войны становится все более очевидной, подчеркивают эксперты.

Источник: telegraph .

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