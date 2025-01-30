Жителей Херсона и области предупредили о возможном массированном российском обстреле.

Жителей Херсона и области экстренно предупредили о возможном массированном российском обстреле в ближайшие часы.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Глава ОВА призывает воздержаться от прогулок на улице и просит находиться подальше от прибрежных районов и не подходить близко к окнам.

"Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности близких людей. Воздержитесь от походов на улицу, находитесь подальше от прибрежных районов и не подходите к окнам", — предупредил председатель ОВА Прокудин.

Напомним, в ночь на 30 января вражеский "Шахед" попал в многоэтажный дом в Сумах, под завалами оказались люди.

В результате вражеской атаки в Сумах известно о большом количестве пострадавших и погибших.

Спасателям удалось спасти 4 человека, среди них 1 ребенка, эвакуировано 118 человек.

В результате удара по многоэтажному дому были повреждены окна и стены многоэтажки с шестого по второй этажи.

В Сумах, где российский беспилотник в ночь на 30 января, ударил в многоэтажный жилой дом, число погибших возросло до четырех. Об этом сообщают местные власти.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью враг запустил Украиной 81 БПЛА, 37 из них – сбиты, 39 – локационно потеряны.

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