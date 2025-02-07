Вражеская армия запустила по Украине в ночь на пятницу, 7 февраля, 112 дронов Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона Украины сбила 81 БПЛА.

Россияне ударили по Украине шахедами с таких направлений - Курск, Орел, Миллерово, Брянск и Шаталово РФ.

Украинские силы ПВО работали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

По данным Воздушных сил, 31 российский беспилотник-имитатор был локально потерян.

К сожалению, в результате вражеской атаки были зафиксированы повреждения в трех областях: Сумской, Киевской и Хмельницкой.

Войска РФ 7 февраля ударили беспилотниками по Киевской области, полиция фиксирует последствия вражеской атаки, о пострадавших не сообщается.

Полиция Киевской области сообщила, что в результате ударов по Киевской области с БПЛА было повреждено хозяйственное и гаражное помещение в одном из районов.

Пожар спасатели быстро ликвидировали.

"Полиция Киевской области напоминает гражданам, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо быть бдительными и направляться в ближайшие укрытия!", – говорится в сообщении.

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