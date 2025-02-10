Российские войска нанесли масштабный обстрел населенных пунктов Запорожской области и не только.

В ночь на 10 февраля вражеская армия атаковала Украину 83-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Так, ночью против 10 февраля российская армия атаковала Украину 83-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 61 дрон. Кроме того, 22 цели были утеряны.

В результате ударов дронов пострадали Сумщина, Харьковщина, Полтавщина и Кировоградщина.

Российские оккупационные войска совершили масштабный обстрел населенных пунктов Запорожской области - известно о 401 ударе разными видами вооружения врага.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его информации, атаки включали 24 авиационных удара по шести населенным пунктам в Каменском, Степногорске, Пятихатках, Лукьяновском, Приморском и Гуляйполе.

Также вражеская армия использовала 187 беспилотников разных типов для атак на восемь населенных пунктов региона.

Враг также нанес 5 ударов с реактивных систем залпового огня и 185 артиллерийских обстрелов.

Из-за вражеских атак зафиксировано повреждение 15 жилых объектов - квартир и частных домов.

По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет.

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