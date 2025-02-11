В ночь на вторник, 11 февраля, вражеская армия нанесла новый ракетный удар по Украине, в результате чего пострадала Полтавская область.
Россияне обстреляли Полтавскую область, были слышны взрывы в Лубенском и Миргородском районах.
Сообщается, что россияне наносили удары "Калибрами" и баллистикой, после атаки начался пожар.
Полтавская область 11 февраля оказалась под комбинированной атакой российской армии.
В разных регионах были слышны взрывы, в частности в Лубенском и Миргородском.
По данным мониторинговых каналов, Полтавская область оказалась под ударами крылатыми ракетами типа "Калибр" и баллистическим вооружением.
"Вероятно, возгорание произошло в результате ракетной атаки", — говорится в сообщении ОВА.
Об этом сообщила пресс-служба Полтавской областной военной администрации.
По предварительным данным, в результате ракетного удара девять населённых пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.
К счастю, попадания в гражданскую инфраструктуру не зафиксированы, информации о пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Повреждения получили производственные мощности группы "Нафтогаз" в Полтавской области. К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
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