Вражеская армия в ночь на 11 февраля нанесла комбинированную атаку "Калибрами" и баллистикой по Украине.

В ночь на вторник, 11 февраля, вражеская армия нанесла новый ракетный удар по Украине, в результате чего пострадала Полтавская область.

Россияне обстреляли Полтавскую область, были слышны взрывы в Лубенском и Миргородском районах.

Сообщается, что россияне наносили удары "Калибрами" и баллистикой, после атаки начался пожар.

Полтавская область 11 февраля оказалась под комбинированной атакой российской армии.

В разных регионах были слышны взрывы, в частности в Лубенском и Миргородском.

По данным мониторинговых каналов, Полтавская область оказалась под ударами крылатыми ракетами типа "Калибр" и баллистическим вооружением.

"Вероятно, возгорание произошло в результате ракетной атаки", — говорится в сообщении ОВА.