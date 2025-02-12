Враг ночью и утром 12 февраля обстрелял Киев, в результате вражеских действий в одном из районов отсутствует электроэнергия.

В Оболонском районе Киева из-за российского ракетного удара утром 12 февраля погиб один человек и четверо пострадали, в том числе ребенок.

Об этом в Телеграмме сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В частично разрушенном офисном здании спасатели ликвидировали пожар.

Как сообщила полиция Киева, падение обломков зафиксировано в Голосеевском, Святошинском и Оболонском районах.

Утром 12 февраля русские войска атаковали Киев. После обстрела кое-где исчез свет.

"Где-то в Оболонском районе исчез свет после обстрела", - сообщают журналисты издания "Общественное".

В ГСЧС добавили, что 12 февраля под утро оккупанты нанесли ракетный удар по столице. Спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.

В Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар, который быстро ликвидировали.

Один человек погиб и один пострадал.

В Святошинском районе зафиксировано возгорание на крыше многоэтажки, спасатели ликвидировали пожар.

Голосеевский район – возгорание в двухэтажном складском здании.

Враг также ударил дронами и ракетами в Киевскую область. Известно, что работали силы ПВО.

В ОВА сообщили, что есть сбитые враждебные цели. Предварительно пострадавших у населения нет.

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