Враг ночью и утром 12 февраля обстрелял Киев, в результате вражеских действий в одном из районов отсутствует электроэнергия.
В Оболонском районе Киева из-за российского ракетного удара утром 12 февраля погиб один человек и четверо пострадали, в том числе ребенок.
Об этом в Телеграмме сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В частично разрушенном офисном здании спасатели ликвидировали пожар.
Как сообщила полиция Киева, падение обломков зафиксировано в Голосеевском, Святошинском и Оболонском районах.
Утром 12 февраля русские войска атаковали Киев. После обстрела кое-где исчез свет.
"Где-то в Оболонском районе исчез свет после обстрела", - сообщают журналисты издания "Общественное".
В ГСЧС добавили, что 12 февраля под утро оккупанты нанесли ракетный удар по столице. Спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.
В Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар, который быстро ликвидировали.
Один человек погиб и один пострадал.
В Святошинском районе зафиксировано возгорание на крыше многоэтажки, спасатели ликвидировали пожар.
Голосеевский район – возгорание в двухэтажном складском здании.
Враг также ударил дронами и ракетами в Киевскую область. Известно, что работали силы ПВО.
В ОВА сообщили, что есть сбитые враждебные цели. Предварительно пострадавших у населения нет.
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