У ніч на вівторок, 11 лютого, ворожа армія завдала нового ракетного удару по Україні, внаслідок чого постраждала Полтавська область.
Росіяни обстріляли Полтавську область, було чути вибухи у Лубенському та Миргородському районах.
Повідомляється, що росіяни завдавали ударів "Калібрамі" та балістикою, після атаки почалася пожежа.
Полтавська область 11 лютого опинилася під комбінованою атакою російської армії.
У різних регіонах було чути вибухи, зокрема у Лубенському та Миргородському.
За даними моніторингових каналів, Полтавська область опинилася під ударами крилатими ракетами типу "Калібр" та балістичним озброєнням.
"Ймовірно, спалах стався внаслідок ракетної атаки", - йдеться в повідомленні ОВА.
Про це повідомила прес-служба Полтавської обласної військової адміністрації.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару дев'ять населених пунктів Миргородського району залишилися без газопостачання.
На щастя, потрапляння до громадянської інфраструктури не зафіксовано, інформації про постраждалих немає.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
"Пошкодження отримали виробничі потужності групи "Нафтогаз" у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
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