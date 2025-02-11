Ворожа армія в ніч проти 11 лютого завдала комбінованої атаки "Калібрамі" та балістикою по Україні.

У ніч на вівторок, 11 лютого, ворожа армія завдала нового ракетного удару по Україні, внаслідок чого постраждала Полтавська область.

Росіяни обстріляли Полтавську область, було чути вибухи у Лубенському та Миргородському районах.

Повідомляється, що росіяни завдавали ударів "Калібрамі" та балістикою, після атаки почалася пожежа.

Полтавська область 11 лютого опинилася під комбінованою атакою російської армії.

У різних регіонах було чути вибухи, зокрема у Лубенському та Миргородському.

За даними моніторингових каналів, Полтавська область опинилася під ударами крилатими ракетами типу "Калібр" та балістичним озброєнням.

"Ймовірно, спалах стався внаслідок ракетної атаки", - йдеться в повідомленні ОВА.