В ночь на 13 февраля рф запустила против Украины 140 БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов.

Дроны атаковали Украину с пяти направлений, об этом сообщают в Telegram-канале Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Враг запускал беспилотники с направлений российских городов Орел, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на девять утра подтверждено сбитие 85-ти дронов и беспилотников других типов в пределах Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и в других областях.

52 беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали Одесская и Харьковская области.

Российская армия в четверг, 13 февраля, атаковала город Сумы. Враг атаковал дронами нажилой сектор.

Об этом сообщает Сумская Обласной военный администрации.

"Сегодня, 13 февраля, утром враг совершил авиационный удар по областному центру Сумской области, применив беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Сумская ОВА сообщила, что россияне направили дроны на частный жилой сектор. Последствия атаки россиян уточняются.

По данным ОВА, ночью в небе над Сумской областью защитники сбили восемь вражеских дронов.

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