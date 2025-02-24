Россия запутила против Украины 185 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов, передает Politeka.net.

Как передает Политека, об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 8 утра в ВСУ подтвердили сбитие 113 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черниговской областях и не только.

71 беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий.

В Киевской области в результате ночной атаки обломки вражеского БпЛА попали в недостроенную многоэтажку.

Об этом сообщает ГСЧС Украины и Telegram городской голова Игорь Сапожко.

Ночью обломки вражеского дрона попали в недостроенное многоэтажное здание, вызвав пожар на 23-м этаже.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, предотвратив его распространение.

Дом еще не заселен, поскольку находится на стадии строительства, поэтому людей внутри не было. Обломки частично повредили несколько помещений на 11-м и 23-м этажах.

По предварительным данным, пострадавших нет, но охранник ЖК испытал острую реакцию на стресс. Медики оказали ему помощь.

Напомним, утром 24 февраля 2025 года оккупанты нанесли авиаудара управляемой авиабомбой (КАБ) по Харькову, вражеская атака пришлась на гражданское предприятие.

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