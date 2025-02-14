З моменту початку повномасштабної війни в Україні в 2022 році основним гаслом Сполучених Штатів було «Нічого про Україну без України».

Останні заяви Дональда Трампа свідчать про кардинальну зміну політики США щодо України, пише Politeka.net.

Тепер, як зазначає видання The Telegraph, формулювання майбутнього миру в Україні залежить не від Вашингтону, а від переговорів між Трампом і Володимиром Путіним. За словами Трампа, після їхньої останньої зустрічі його команди розпочали переговори щодо мирних умов. Такі зміни в стратегічному підході Сполучених Штатів суттєво впливають на безпеку України та Європи.

Путін, як завжди, прагнув обговорювати долю України з Вашингтоном, а не з Києвом, що підкреслює його прагнення відновити позиції Росії як однієї з великих держав поряд із США та Китаєм. Трамп, у свою чергу, заявив, що США не будуть забезпечувати безпеку України та Європи, і що на перший план виходить європейська відповідальність за цей процес. Він заявив, що окуповані території не будуть повернуті Україні, а також виключив можливість вступу України до НАТО чи отримання нею гарантій безпеки за пʼятою статтею Альянсу, пише Politeka.net.

Зміна курсу США викликає серйозне занепокоєння серед європейських лідерів, багато з яких були шоковані такими заявами Трампа. The Telegraph зазначає, що це може призвести до того, що мирний процес буде залежати від європейських країн, зокрема Великої Британії, яка повинна буде інвестувати в оборонні сили, щоб стримати можливий напад Росії як на Україну, так і на територію Європи, пише Politeka.net .

Експерти попереджають, що якщо Європа не забезпечить достатній рівень безпеки, Росія може через кілька років повернутися в Україну та захопити ключові міста, зокрема Харків та Київ. Це створить реальну загрозу для НАТО, якщо Альянс не зможе виконати свої зобов'язання щодо колективної оборони. Тим часом, українські війська залишаються одними з найбільш боєздатних у Європі, і якщо союзники з Великої Британії та інших країн зможуть організувати надійну оборону, то континент зможе встояти перед російською агресією.

Джерело: telegraph.

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