Баллистические ракеты по Украину были запущены из Воронежской области, а беспилотники из центральных областей РФ и со стороны оккупированного Крыма, передет Политека.

В ночь на 6 марта российская армия осуществила массированную атаку по Украине, запустив две баллистические ракеты и 112 беспилотников "Шахед" с пяти направлений.

Как сообщает пресс-служба Воздушных силы ВСУ, пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.

Россияне атаковали Украину с нескольких направлений.

Две баллистические ракеты Искандер-М/KN были выпущены из Воронежской области РФ.

112 "Шахедов" и имитаторы БПЛА атаковали с территорий Орла, Курска, Шаталово, Брянска и Чауда временно оккупированного Крыма.

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.

В Сумской области вражеский беспилотник попал в складское помещение, о чем сообщил и. о. Сумского городского головы Артем Кобзар.

В Харькове российский дрон попал в многоэтажку на Салтовке.

По данным мэра города Игоря Терехова, боеприпас ударил по техническому этажу дома, обошлось без пострадавших.

Напомним, вечером 5 марта армия рф атаковала Кривой Рог баллистической ракетой.

Пострадал местный отель, в нем находились люди. Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о "прицельном" ударе врага по гражданской инфраструктуре, вспыхнул пожар, а часть здания была разрушена.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал в видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.