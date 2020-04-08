Государственное бюро расследований проверяет многочисленные свидетельские показания о причастности народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы к крышеванию наркоторговли. Об этом сообщили Вести.ua.

Показания касаются наркоторговли на территории проведения АТО, когда Кива непродолжительное время был комбатом батальона «Полтавщина», а также периода, в который нынешний нардеп возглавлял Департамент МВД Украины по борьбе с наркопреступностью (2015-2016 гг).

Сослуживцы Кивы в АТО рассказывали, как их комбат «крышевал» наркотрафик через линию разграничения и сам вскоре подсел. Спустя год он возглавил департамент и, по анонимным признаниям подчиненных, заблокировал все крупные расследования, а сам занялся нарколабораториями и развитием «дилерской сети» в казино и ночных клубах.

Вести.ua связались с бывшим администратором одного из ночных клубов Киева, который рассказал о вымогательстве и давлении со стороны самого Ильи Кивы и его людей. По словам источника, приближенные к Киве требовали от ночных клубов «партнерства»: продавать наркотики посетителям за откаты. «Владельцам, которые были против продажи наркотиков в своих заведениях, угрожали, обещали отобрать бизнес. Это не афишировалось, но внутри тусовки ходили разговоры, что потом в этих клубах были рейды департамента Кивы и что-то находили. Все понимали, что вещества подбрасывали из мести и для устрашения всех остальных», — пишут Вести со ссылкой на собеседника. Он не исключает, что это и послужило причиной скандала вокруг клуба Closer, против которого Кива организовал целую пиар-кампанию и добился его закрытия на 3 месяца. Владельцы подали апелляцию: суд подтвердил безосновательность обвинений со стороны главы департамента.

Кроме того, по данным издания, люди Кивы работали в подпольных казино и залах игровых автоматов. Нардеп якобы получал часть прибыли от продажи наркотиков вплоть до принятия закона о легализации игорного бизнеса. Напомним, Кива выступил решительно против закрытия игровых автоматов и даже обещал обратиться в Конституционный суд.

По данным издания, даже спустя 4 года после увольнения из департамента Илья Кива сохраняет влияние на наркорынок. Не так давно его обвиняли в лоббировании интересов крупного наркосиндиката «Химпром»: картель с многомиллионным оборотом перебрался из РФ в Украину как раз в период работы Кивы в профильном департаменте. Осенью 2019 года СМИ писали о том, что нардеп получил 500 тыс. долларов за давление на следствие и смену прокурора по делу наркосиндиката.

«Причастность Кивы к наркоторговле также подтверждает роскошный образ жизни депутата, который никогда не занимался бизнесом и большую часть карьеры просидел на госдолжностях, а также его неадекватное поведение», — говорится в материале.