Резонансное уголовное дело по банде похитителей людей будет рассматриваться в Обуховском райсуде Киевской области.

Об этом пишет сайт Sud.ua.



В Обуховском райсуде Киевской области уже скоро начнется рассмотрение не совсем типичного дела в отношении членов организованной преступной группы, возглавляемого бывшими работниками правоохранительных органов.

В январе 2024 года сотрудники Управления стратегических расследований в Киевской области задержали девять жителей разных областей Украины, которые, по имеющимся данным, причастны к похищению и пыткам человека в 2023 году и планированию еще одного нападения на домовладение предпринимателя в Обуховском районе Киевской области.



Среди девяти задержанных обращают на себя внимание лидеры группы – Дмитрий Ермакович и Станислав Варфоломеев .

Дело в том, что Дмитрий Ермакович ранее работал в должности оперуполномоченного Управления СБУ в Киеве и Киевской области. В 2011 году Дмитрий Ермакович занимался расследованием дела так называемых «васильковских террористов» – группы деятелей националистического движения Киевщины, которых тогдашняя власть обвинила в подготовке террористических актов и призывах к свержению конституционного строя.

Станислав Варфоломеев до 2021 года работал в должности прокурора Коростышевской местной прокуратуры, однако не смог пройти процедуру аттестации прокуроров, после чего был уволен из органов прокуратуры.

Главной же «скрипкой» организованной группы, по версии следствия, был именно Дмитрий Ермакович , который в 2023 году создал указанную группу, занимался организацией и планированием ее «деятельности».



Правоохранительные органы смогли задокументировать несколько случаев противоправной деятельности данной группы.

Начало деятельности группы

Так удалось установить, что Дмитрий Ермакович , как бывший сотрудник СБУ, в феврале-марте 2022 года временно привлекался к проведению ряда контрразведывательных мероприятий на территории Киевской области.

В ходе соответствующих мероприятий Дмитрию Ермаковичу стало известно о предпринимателе К., переселенце из Донецкой области, который вместе с семьей уже долгое время проживал на территории известного поселка Козин. Тогда же бывший сотрудник СБУ узнал о том, что К. хранит свои денежные средства в размере 5 млн. гривен на соответствующем электронном счете, доступ к которому можно получить, если завладеть мобильным телефоном.





В 2023 году, по версии следствия, Дмитрий Ермакович после длительных поисков подельников, наконец, создал преступную группу, которая собралась фактически для выполнения единой задачи – завладения сохранениями К.

Всего в группу входило не менее девяти человек из разных городов Украины – как «профессиональных» преступников, уже ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов, так и лиц, ранее не «светившихся» в базах данных полиции, например, как бывший. прокурор Станислав Варфоломеев.

У каждого члена преступной группировки были свои функции – кто-то был водителем, кто-то отвечал за внешнее наблюдение, кто-то за незаметное проникновение в жилище К., а кто-то – за силовую часть «сделки», то есть физический увлечение К. и завладение его средствами.





Отдельно следует отметить и о том, что во время подготовки к нападению на К., участники преступной группы позаботились и об оружии – в их распоряжении было два автомата (АК-74 и АКC-74У), два карабина, реактивная противотанковая граната РГП-26 , ручные гранаты и пистолет Glock 17

Как готовилось разбойное нападение на К.

Для того чтобы реализовать свой план по завладению деньгами К., лидеры группировки Дмитрий Ермакович и Станислав Варфоломеев разработали целый ряд мер.

Первый вариант нападения на К. предполагал, что члены преступной группы неожиданно нападут на К., когда он будет либо куда-то ехать по делам, либо, напротив, возвращаться к себе домой в Козин.

Однако результаты внешнего наблюдения за домом К. в Козине, самим К. и членами его семьи заставили Дмитрия Ермаковича и Станислава Варфоломеева пересмотреть план.

Дело в том, что как оказалось, К. не часто покидал дом, в котором жил, а когда все же К. или членам его семьи было необходимо куда-то поехать по делам, он пользовался водительскими услугами или ездил в неудобное для нападения время, когда в В районе поселка Козин наблюдался активный дорожный трафик.

Следовательно, участники преступной группировки решили скорректировать план нападения на предпринимателя.

Дмитрий Ермакович и Станислав Варфоломеев пришли к выводу, что проще будет напасть на водителя К. – жителя Киевской области Ч., завладеть его автомобилем и заставить Ч. завезти членов банды на своем автомобиле прямо во двор дома К.





В дальнейшем планировалось, в том числе посредством физической силы, заставить К. предоставить доступ к своему счету. В случае если бы предприниматель отказался, то между членами банды обсуждалась возможность пытки жены и ребенка К. на глазах предпринимателя, чтобы все же заставить его выполнить требования преступников.

Нападения на водителя и дом К.

Поздно вечером 24 августа 2023, вооруженные автоматами члены банды в поселке Демидов Вышгородского района Киевской области напали на водителя К. – гражданина Ч., который ехал на своем автомобиле Ford Mondeo и отобрали у него $20 тыс. и 15 тыс. гривен.

При этом члены преступной группы фактически похитили Ч. и некоторое время удерживали его в разных местах Киевской области.

Также они избивали Ч., в том числе и примерами автоматов, чтобы заставить его провезти их во двор дома.

Однако следует отдать должное Ч., который даже под угрозой смерти и увечья отказался выполнять требования преступников.

Ничего не добившись от Ч., члены банды в очередной раз избили его и бросили у дороги.

Впрочем, 25 августа Ч. собственными силами смог добраться домой.

Не зная точно, чем закончилась история с Ч., члены банды Ермаковича-Варфоломеева осенью 2023 года все же попытались проникнуть в дом К., однако не довели до конца свой замысел, поскольку одному из членов группы, уже при непосредственной попытке проникнуть в дом , стало плохо из-за передозировки наркотическими веществами



Следовательно, преступникам пришлось тянуть «коллегу» в свой автомобиль и уже второй раз отказаться от нападения на дом К.

Задержание членов организованной преступной группы, скриншот оперативного видео Департамента стратегических расследований Нацполиции

Разоблачение преступной группы и интересные находки

Сотрудники Управления стратегических расследований в ходе расследования истории с Ч. смогли выйти на след Дмитрия Ермаковича , Станислава Варфоломеева и других членов группировки, и установить за ними наблюдения.

Однако когда дело приближалось к задержанию членов банды, они вдруг одновременно исчезли с мест своего жительства.

Как выяснилось впоследствии, причиной исчезновения членов преступной группировки стала утечка информации о ходе досудебного расследования.

По данным следствия, вероятно, кто-то из сотрудников Святошинского районного суда города Киева по заказу Дмитрия Ермаковича и Станислава Варфоломеева в январе 2024 года предоставил лидерам преступной группы полную информацию из Единого реестра судебных решений о содержании постановлений, выносимых следственными судьями в рамках расследования дела о нападении и избиение Ч.

Узнав, что следствие по делу Ч. достаточно активно продвигается и полиции фактически удалось выйти на след преступников, Дмитрий Ермакович и Станислав Варфоломеев отдали членам банды приказ разбежаться.

Задержать Дмитрия Ермаковича и Станислава Варфоломеева удалось 22 января 2024 в городе Львов.

Перед задержанием лидеры преступной группировки договаривались с местными деятелями не совсем легального бизнеса о том, чтобы тайно перейти границу и исчезнуть на территории Евросоюза.

Во время обысков, кроме оружия, у Дмитрия Ермаковича и Станислава Варфоломеева изъяли немало интересных вещей и информации.

Например, на компьютере Дмитрия Ермаковича хранилась информация из системы видео мониторинга «Безопасный город», точные данные о моделях и номерных знаках автомобилей, которыми пользуется К. и члены его семьи и даже данные биллинга телефонных звонков, которые К. осуществлял на телефоны других абонентов.

По версии следствия, соответствующую информацию Дмитрий Ермакович и Станислав Варфоломеев, скорее всего, получали от своих знакомых, которые до сих пор работают в правоохранительных органах и имеют доступ к соответствующей информации.

Нюансы рассмотрения мер пресечения

В январе 2024 года следователи судьи Святошинского районного суда города Киева удовлетворили ходатайство прокуратуры об избрании 7 членам банды меры пресечения в виде содержания под стражей.

Повезло одному рядовому участнику группы, к которому была применена мера пресечения не связанная с содержанием под стражей, а также самому Дмитрию Ермаковичу.

В момент, когда его коллеги по уголовному бизнесу уже ехали в СИЗО, Дмитрий Ермакович хоть и получил «санкцию» в виде двух месяцев содержания в СИЗО, однако в отличие от своих «коллег» он получил также возможность выйти под залог в размере почти 303 тыс. гривен. Соответствующее решение приняла следственный судья Святошинского райсуда Киева судья Оксана Поплавская.

Текст постановления следственной судьи, к сожалению, не содержит изложения четких мотивов, почему суд все же решил предоставить возможность лидеру преступной группы выйти под залог.

После внесения залога Дмитрий Ермакович вышел на свободу и по словам свидетелей вел себя так, будто с ним ничего не произошло.

К тому же, как отметили в следствии, Святошинский райсуд несколько недель не мог передать дело Дмитрия Ермаковича в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры.

В итоге уже в мае Киевский апелляционный суд все же удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, пересмотрел решение Святошинского райсуда и избрал Дмитрию Ермаковичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

На этом история с мерами пресечения для лидеров преступной группировки не закончилась.

Уже в июне стало известно, что следователи судьи Святошинского райсуда столицы снова изменили меры пресечения Дмитрию Ермаковичу и Станиславу Варфоломееву.

Так, Дмитрий Ермакович «получил» меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Станислав Варфоломеев – возможность выйти на свободу под залог в размере почти 303 тыс. гривен.

Однако, как и в предыдущем случае, не совсем ясна мотивация следователей судей Святошинского райсуда, особенно учитывая позицию столичного апелляционного суда в отношении указанных лиц.