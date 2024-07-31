Об этом пишет Naspravdi.today

Беспощадная борьба с коррупцией, развернутая в Украине в 2015 году, за 9 лет стоила налогоплательщикам, по меньшей мере, 20 млрд. грн. коррупции, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и приданного к ним позже Высшего антикоррупционного суда. Понятно, что за 9 лет коррупция в Украине была загнана в подполье и в настоящее время в государстве осталось только три коррумпированных организации, где берут взятки и воруют все, что плохо лежит. Это Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по предотвращению коррупции и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Высший антикоррупционный суд к коррумпированным организациям не принадлежит по простой причине – поскольку эта контора ничего не решает, то взятки туда и не несут.

Эти три учреждения соединяются между собой, как три бочки с дерьмом, соединенные трубой, переливающие друг к другу свое содержимое, то есть профессиональных борцов с коррупцией. Главным донором говна, как и положено, является НАБУ, поставляющее руководящие кадры для САП и НАПК. Достаточно вспомнить, что руководителем САП посольство США назначило бывшего руководителя Третьего отдела детективов Главного подразделения детективов НАБУ Александра Клименко, прославившегося тем, что его подчиненные вместе с Гладковским-Свинарчуком и руководителем Главного подразделения детективов НАБУ Андреем Калужинским разворовывали средства.

Поэтому нет ничего удивительного, что самопровозглашенный директор НАБУ Артем Сытник, занимавший этот пост вопреки решению Конституционного Суда Украины, по истечении срока полномочий, который он сам себе установил, 12 мая 2022 был назначен заместителем председателя НАПК. То, что Сытник внесен в реестр коррупционеров за то, что в бытность директором НАБУ не задекларировал подарки, полученные от магната Бахматюка, конечно, никак не помешало этому назначению, как и то, что Артема Сергеевича неоднократно ловили за руку на получении взяток. Сейчас, после двух лет нуждающегося в НАПК, профессиональный взяточник Сытник назначен заместителем директора «Агентства оборонных закупок» Министерства обороны по вопросам безопасности. «Назначение Артема Сытника – это важный шаг в перезагрузке Агентства оборонных закупок. Он с нуля построил и обеспечивал эффективную работу Национального антикоррупционного бюро, внес весомый вклад в развитие НАПК и имеет безупречную репутацию», — заявила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова, о чьей способности набивать карманы министра обороны Рустема Умерова уже ходят легенды. Впрочем, учитывая уровень коррумпированности этого Агентства, одним коррупционером меньше, одним коррупционером больше – какая разница?

А с 27 февраля 2024 года НАПК возглавляет еще одну сыпь Сытника – Виктор Павлущик, который на протяжении 8 лет, с ноября 2015-го, проработал в НАБУ детективом и старшим детективом – руководителем отдела детективов. Теперь Павлущик должен анализировать декларации своих товарищей по бутылке из НАБУ и отделять агнцев от козлищ. Задача непростая, поскольку НАБУ давно снискала славу самого коррумпированного учреждения. Чтобы представить, какие муки совести грызут нежную душу Павлущика, достаточно ознакомиться с размещенными на сайте НАПК декларациями старшего детектива НАБУ Маркияна Николаевича Слоневского, душившего гидру коррупции вместе с Павлущиком в одном отделе Главного подразделения детективов НАБУ.

Маркиян Николаевич – один из тех профессиональных борцов с коррупцией, кто задекларировал свое состояние в криптовалюте. Правда, сделал это крайне неуклюже: оказалось, что часть адресов криптогаманцев, указанных в его декларации, не совершала никаких транзакций,





а один адрес был обнаружен в декларации еще одного лица – Выборнова Андрея Владимировича, заместителя заведующего отделом благоустройства и дорожного хозяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства Каменец – Подольского городского совета. Нет, это вовсе не означает, что Слоневский и Выборнов состоят в фактических брачно-семейных отношениях и ведут общее хозяйство. Скорее всего, они оба воспользовались услугами одного и того же консультанта, который им заполнял декларации и придумывал криптогаманцы для создания видимости законного обогащения.

Если бы в НАПК реально проверяли декларации сотрудников НАБУ, то, наверное, подчиненные Палущика доложили бы своему шефу, что адрес кошелька криптовалюты, указанный в декларации Слоневского, может быть специальным депозитным адресом Binance, на который разные клиенты могли перечислять средства. А, возможно, даже нашли несколько ссылок, где этот адрес фигурировал и использовался для пожертвований и мошенничества. В частности, ее «рекламировал» гражданин Нигерии, если верить аккаунту в соцсети Х (бывший Твиттер) Isah Adamu.





А на видеохостинге YouTube по ссылке была размещена еще одна видеореклама этого кошелька. В первом же комментарии отмечено, что пользователя ввели в заблуждение именно с помощью этого кошелька.

Итак, большинство адресов криптовалют, задекларированных старшим детективом НАБУ Маркияном Слоневским, ни разу не использовались, поэтому их нет в блокчейнах. Однако адреса, где были зафиксированы транзакции, принадлежат крупным криптовалютным платформам, а не отдельному пользователю (так называемые мастер-счета криптовалютных бирж, где биржи хранят свои средства). Из чего можно заключить, что, во-первых, Маркиян Николаевич не очень осознает, что именно он написал в своей декларации. И, во-вторых, адреса криптовалютных кошельков ему посоветовали какие-то консультанты с целью создать впечатление легальных доходов – за счет, например, роста курса криптовалюты.

Впрочем, на этом чудеса в декларациях старшего детектива НАБУ не заканчиваются. В 2022 и 2023 годах Маркиян Николаевич декларирует суммарно 8 тыс. долларов США и 37,8 тыс. грн в качестве долга, который ему вернул с процентами (!) бизнесмен Искендеров Владислав Альбертович. Здесь удивляет даже не то, что старший детектив НАБУ занимает деньги с процентами, то есть занимается банковской деятельностью, не имея соответствующей лицензии, и даже не то, что в предыдущие годы Слоневский не указал в своих декларациях обязательства перед ним этого Искендерова. Удивление вызывает то обстоятельство, что наверняка впервые в истории не бизнесмен обеспечивает деньгами сотрудника НАБУ, а наоборот.

Несложно убедиться, что единственным бизнесом Искендерова, которому Слоневский занимает деньги, до недавнего времени было управление российским предприятием ООО ОНИКС ГРУПП, зарегистрированным в Белгороде 3 марта 2014 года, то есть уже после нападения России на Украину. Юридический адрес: "308031, Белгородская область, г. Белгород, б-р Юности, д. 23, офис 1". Виды деятельности (согласно сайту « Точка. Досье »): «46.61 Торговля оптовыми машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, 45.31.1 Торговля оптовыми товарами, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов, 46.61.1 машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы». В Харькове интересы ООО «ОНИКС ГРУПП» представляет «Торговый дом «ЮНЭКС» в лице того же Искендерова.





Непонятно, зачем Искендерову брать у старшего детектива НАБУ взаймы, в общем-то, небольшую для бизнесмена сумму. Достаточно ознакомиться с Искендеровым автопарком, который насчитывает пять автомобилей (VOLKSWAGEN TOUAREG 2012 г.в., TOYOTA LAND CRUISER 150 2011 г.в., VOLKSWAGEN TOUAREG 2011 г.в., TOYOTA LAND CRUISER , TOYOTA LAND CRUISER VIVARO 2011 г.в.), чтобы убедиться, что Слоневский занимает деньги, да еще и под проценты, человеку, который меньше всего похож на крестьянина-неимущего.

Также непонятно, что именно связывает старшего детектива НАБУ и российского (хотя и с украинским паспортом) бизнесмена, пополняющего своими налогами, точнее – до недавнего времени пополнявшего, бюджет страны-агрессора. Говорим, «пополнял», потому что 27 мая 2024 года Искендеров внезапно решил прекратить бизнес-деятельность в России и закрыть свою компанию. Причиной этого злые языки называют дружбу между старшим детективом НАБУ Слоневским и главой НАПК Павлущиком, который, казалось бы, «слив» бывшему коллеге информацию о том, что в НАПК проверяют его декларацию на предмет странных денежных отношений с бизнесменом Искендеровым. И поэтому компаньоны – Слоневский и Искендеров – вроде бы решили, от греха подальше, закрыть подозрительную компанию в Белгороде. Если это действительно так, то вполне логичным будет выглядеть предположение, что Слоневский является бизнес-партнером Искендерова, а деньги, которые Маркиян Николаевич, как честный человек, задекларировал – то прибыль, полученная от совместной коммерческой деятельности.

Впрочем, если даже НАПК и проявит интерес к декларации Слоневского, Маркиян Николаевич без работы не останется, поскольку он совмещал борьбу с коррупцией и получение свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью № 8968/10, выданного 29 мая 2020 Советом адвокатов Киевской области. Каким образом детектив НАБУ Слоневский без отрыва от производства смог работать помощником адвоката и пройти стажировку – это загадка, на которую может дать ответ разве его бывший начальник, а ныне – председатель НАПК Виктор Павлущик. Наверное, Слоневский получил адвокатское свидетельство примерно так же, как и бывший руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский и бывший руководитель отдела детективов Главного подразделения детективов НАБУ, а ныне руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

Более того, детектив НАБУ Слоневский умудрился одновременно ловить коррупционеров и успешно повышать свою адвокатскую квалификацию в 2019-м, в 2020-м и в 2021-м. Что еще раз свидетельствует: работать в НАБУ не только почетно, но и выгодно. Вот только заполнять декларацию так, чтобы не возникало язвительных вопросов, Маркиян Николаевич до сих пор не научился. Ну, ничего, бывший его начальник, а ныне – глава НАПК Виктор Павлущик, поможет.