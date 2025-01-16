В украинской политической среде набирают обороты слухи о возможном формировании нового политического проекта с участием бывшего президента Петра Порошенко и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Политический эксперт Олег Постернак сообщил, что одного из его знакомых политтехнологов посетил экс-президент Виктор Ющенко вместе с политикой Оксаной Билозир.



«Оказывается, откуда-то возникла инициатива о создании нового политического проекта. Сказали, что они вместе с Порошенко идут на выборы. Ющенко будут выдвигать на премьер-министра, а Оксану Билозир хотят сделать техническим кандидатом в президенты. Планируют привлечь и Юлию Владимировну – ей могут пообещать должность спикера Рады», – пишет Постернак.

Что касается Валерия Залужного, пока неизвестно, какую роль он может сыграть в этом объединении: «Залужный тоже в команде, но что ему предложить среди таких уважаемых лиц, пока не знают». Станет ли это началом нового этапа в политической карьере бывшего главкома, покажет время.

По информации Постернака, планируется значительные финансовые вливания для поддержки подбора команды и формирования структур в регионах. Будет ли реализован новый политический проект и как он повлияет на предстоящие выборы в Украине, остается вопросом.